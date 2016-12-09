ООН відправила для жителів Донбасу 54 вантажівки з гуманітарною допомогою

11:46, 09 грудня 2016
Новини регіонів
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Транспортні засоби перевозять для жителів Донецької і Луганської областей будівельні матеріали, продуктові набори, меблі та обігрівачі загальною вагою майже 500 тонн.

Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької і Луганської областей продуктові набори / Фото: УНІАН

Регіональне Представництво Управління верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні відправило для жителів Донбасу 54 вантажівки з гуманітарною допомогою.

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