ООН відправила для жителів Донбасу 54 вантажівки з гуманітарною допомогою

Регіональне Представництво Управління верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні відправило для жителів Донбасу 54 вантажівки з гуманітарною допомогою.

Читайте такожУ Донецьк виїхала 272-а автоколона з продуктами від Гуманітарного штабуЯк повідомляє Державна прикордонна служба України, через КПВВ «Новотроїцьке» та «Майорське» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 54 вантажних автомобілі від регіонального Представництва УВКБ ООН і вантажівка від компанії «Людина в біді».

Читайте такожЧервоний Хрест відправив на Донбас чергову партію гуманітарної допомогиТранспортні засоби перевозять для мешканців Донецької та Луганської областей будівельні матеріали, продуктові набори, меблі та обігрівачі загальною вагою майже 500 тонн.