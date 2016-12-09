В Одесі кількість осіб, які отруїлися тортом, зросла до 44

В Одесі протягом останньої доби кількість осіб, які отруїлися тортом, зросла до 44.

Читайте такожВ Одесі кількість тих, хто отруївся тортом, зросла до 33 осібПро це УНІАН повідомили в мерії, уточнивши, що потерпілі надійшли в Міську інфекційну клінічну лікарню.

З 44 осіб, 13 – діти. У частини пацієнтів вже підтверджений діагноз «сальмонельоз».

Як уточнили в прес-службі мерії, потерпілі почали надходити з 4 грудня.

Читайте також: В Одесі у результаті отруєння тортом госпіталізована 21 людинаЯк повідомляв УНІАН, станом на 7 грудня, в Одесі було госпіталізовано 33 особи в результаті отруєння тортом, придбаним у роздрібній торговельній мережі.

За даними Держпотребслужби України, захворювання пов'язане із вживанням торта «Наполеон», придбаного в торговельній мережі «Обжора», виробництва кондитерського цеху приватного виробничо-торгового підприємства «Екстра», що належить даній торговій мережі. Всього було реалізовано 150 кг продукції, її залишки вилучені з мережі магазинів.