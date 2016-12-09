У Києві 10 шкіл закрито на карантин

У Києві станом на сьогодні закриті на карантин 10 шкіл, в деяких з них заняття скасовані лише для окремих класів. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

"На сьогодні близько 10 шкіл вже прийняли таке рішення ввести карантин, - ред.). Є такі випадки, коли школа повністю закрита на карантин, є такі випадки, коли закривають 1-8 класи або тільки початкову школу", - зазначила вона.

Читайте такожУ Києві школи можуть самостійно піти на карантин, якщо на грип захворіло 20% учнівЗа словами Старостенко, Київська міська державна адміністрація щодня стежить за рівнем захворюваності дітей у школах і дитсадках. "Ситуація по Києву неоднорідна. Середня цифра захворюваності дітей у школах близько 18%, що є менше епідпорогу, який становить 20%. У деяких школах і класах ми бачимо значне перевищення цієї цифри. Тому ми дали можливість кожній школі самостійно визначити, чи запроваджують вони карантин. Школа навіть може визначити конкретні класи, де вводиться карантин", - додала вона.

Читайте такожУ Києві за тиждень зареєстровано майже 19,5 тисяч хворих на грип та ГРВІЯк повідомлялося, раніше Головне управління Держпродпотребслужби в м.Києві звернулося до голови КМДА Віталія Кличка з проханням розпорядитися, щоб навчальні заклади закривалися на карантин залежно від епідеміологічної ситуації.