В Одесі через отруєння тортом госпіталізовано вже 51 людину

Про це УНІАН повідомили у міській інфекційній клінічній лікарні.

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З них 16 дітей у віці до 15 років. Наймолодшому - 2,5 року.

«Більшість цих пацієнтів госпіталізовано у стані середньої тяжкості», - сказали в лікарні.

За оперативною інформацією ГУ Держспоживслужби в Одеській області, в результаті спалаху гострої кишкової інфекції, зареєстрованого серед жителів Одеси, які вживали торт «Наполеон», придбаний у магазинах торговельної мережі «Обжора», у більшості підтверджено діагноз «сальмонельоз».

Як повідомляв УНІАН, в Одесі з 4 грудня почали надходити в лікарні люди з симптомами отруєння. За даними Держспоживслужби України, захворювання пов'язане з вживанням торта «Наполеон», придбаного в торговельній мережі «Обжора», виробництва кондитерського цеху приватного виробничо-торгового підприємства «Екстра», що належить даній торговельній мережі. Всього було реалізовано 150 кг продукції, її залишки вилучені з мережі магазинів.

Поліція розпочала розслідування за ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.