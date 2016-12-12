У Сумській області в усіх школах оголошено карантин

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова ОДА Микола Клочко.

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«Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації вжити заходів щодо недопущення епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань, у тому числі шляхом тимчасового призупинення навчального процесу, у загальноосвітніх навчальних закладах області з 12 грудня 2016 року до 19 грудня 2016 року включно», – йдеться у документі.

Цим же розпорядженням головам райдержадміністрацій, міським головам рекомендовано обмежити проведення масових заходів, а також виділити додаткові кошти на придбання лікарських засобів та засобів індивідуального захисту для лікувально-профілактичних закладів.

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Як повідомляв УНІАН, у Сумах 2 грудня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що всім загальноосвітнім закладам з 5 по 10 грудня необхідний тижневий карантин, а 9 грудня карантинні заходи у школах продовжили до середи, 14 грудня, оскільки із 41 загальноосвітнього навчального закладу міста в 19 перевищено епідпоріг: захворіли на грип та ГРВІ 22% школярів.