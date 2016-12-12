У Чернівцях після двотижневого карантину через ГРВІ відновили заняття у школах

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник міського управління освіти Сергій Мартинюк, додаткові канікули були припинені у зв’язку з тим, що рівень захворюваності на ГРВІ серед школярів наразі є нижчим епідпорогу.

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За його словами, у Чернівцях нині хворими є менше 20% учнів.

Відпрацювання пропущеного матеріалу у школах Чернівців не планують, і з 30 грудня учні підуть на зимові канікули.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівцях з 29 листопада було призупинено навчальний процес у загальноосвітніх школах через зростання рівня захворюваності дітей на гострі респіраторні вірусні інфекції.