У Херсоні 10-річний хлопчик вижив після падіння у 50-метровий колодязь

У селищі Молодіжне Дніпровського району Херсона 10-річний хлопчик провалився через бетонне перекриття в сільський колодязь глибиною 50 метрів.

Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС в Херсонській області, надзвичайна подія сталася вдень вчора, 11 грудня.

Читайте такожУ Тернопільській області госпіталізовано 14-річного підлітка, який впав з мосту і зачепив високовольтну лінію«Дитина перебувала в колодязі близько 1,5 годин по пояс у холодній воді. Оцінивши обстановку, працівник Аварійно-рятувальної частини підрозділу обв'язався рятувальною мотузкою і спустився до потерпілого. За допомогою рятувальної мотузки та пожежного страхувального пояса хлопчика підняли нагору. У підйомі рятувальникам допомагали і місцеві жителі», - відзначили в службі порятунку.

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