В Одесі кількість осіб, які отруїлися тортом "Наполеон", зросла до 72

В Одесі кількість осіб, які отруїлися тортом, зросла до 72.

Як повідомили УНІАН у Міській інфекційній клінічній лікарні, з 72 потерпілих 18 – діти.

Читайте такожВ Одесі через отруєння тортом госпіталізована вже 51 людинаЯк уточнили в лікарні, в даний час в стаціонарі перебуває 27 осіб, з яких 7 – діти.

«Всього з 4 грудня надійшло 72 людини. Інкубаційний період – кілька днів. У зв'язку з тим, що люди могли купити торт в один день, а почати вживання пізніше, люди захворіли в різний час», - зазначили в медустанові.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі з 4 грудня почали надходити до лікарні люди з симптомами отруєння.

Читайте такожВ Одесі кількість осіб, які отруїлися тортом, зросла до 44За даними Держпотребслужби України, захворювання пов'язане із вживанням торта «Наполеон», придбаного в торговельній мережі «Обжора», виробництва кондитерського цеху приватного виробничо-торгового підприємства «Екстра», що належить даній торговій мережі. Всього було реалізовано 150 кг продукції, її залишки вилучені з мережі магазинів.

За даним фактом ГУ НП в області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.