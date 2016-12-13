У Києві епідемпоріг з грипу та ГРВІ перевищено на 30% - експерт

У Києві епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено на 30%. Про це каналу "112 Україна" повідомив начальник Госпродпротребслужбы в Києві Олег Рубан.

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"Дійсно, ми сьогодні говоримо про перевищення епідпорогу. Минулого тижня це 4%, що на цьому тижні це 30%. Сьогодні ми взагалі не говоримо про епідемію, ми говоримо про підвищених показниках на грип та гострих респіраторних вірусних інфекціях. Максимальну циркуляцію грипу в Києві ще не зареєстровано. Реєструється гостра респіраторна вірусна інфекція, у тому числі і грип", - заявив Рубан.

За словами Рубана, в Києві починаючи з минулого понеділка посилені профілактичні заходи і делеговано право адміністраціям шкіл припиняти навчання в школах при відсутності 20% учнів.

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"Ми фіксуємо інтенсивний епідеміологічний процес у грудні. Максимальна циркуляція збудника очікується у кінці грудня, січень-лютий. Припинення навчального процесу можемо прогнозувати при максимальній циркуляції саме грипу. Показники захворюваності з кожним тижнем у нас будуть стабілізуватися, але будуть дуже високими", - заявив Рубан.