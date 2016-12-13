В Одесі знову зросла кількість людей, які отруїлися "Наполеоном"

Як повідомила лікар-епідеміолог управління з контролю над дотриманням санітарного законодавства Держспоживслужби в Одеській області Людмила Красницька, з 74 офіційно зареєстрованих хворих – 22 дітей віком до 15 років.

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Вона додала, що дві людини, які останніми надійшли в стаціонар, захворіли ще 6-7 грудня, проте намагалися лікуватися самостійно. Їхній стан здоров'я погіршилося, після чого вони звернулися в медичну установу.

«Станом на вечір 12 грудня, в стаціонарі перебувало 28 осіб. Можна сказати, що «хвиля» йде на спад», - зазначила Красницька.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держспоживслужби України, майже у 30 хворих підтверджено діагноз «Сальмонельоз» і виділено збудник - Salmоnella enteritidis.

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Попередньо встановлено, що постраждалі вживали торт «Наполеон».

З метою встановлення джерела і факторів передачі інфекції проведено відбір проб для лабораторних досліджень з об'єктів зовнішнього середовища і бактеріологічне обстеження персоналу кондитерського цеху.

З торгової мережі магазинів «Обжора» вилучені залишки небезпечної продукції (торт «Наполеон») у кількості 50 кг.

Підготовлено і направлено приписи про усунення порушень санітарного законодавства адміністрації мережі магазинів «Обжора» та кондитерського цеху торгової мережі «Обжора» приватного виробничо-торгового підприємства «Екстра».

Експлуатація кондитерського цеху припинено з 7 грудня.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі з 4 грудня почали надходити до лікарні люди з симптомами отруєння.

За даними Держспоживслужби України, захворювання пов'язане з вживанням торта «Наполеон», придбаного в торговельній мережі «Обжора», виробництва кондитерського цеху приватного виробничо-торгового підприємства «Екстра», що належить цій торговельній мережі. Всього було реалізовано 150 кг продукції, її залишки вилучені з мережі магазинів.

За даним фактом ГУ НП в області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням) КК України.