Оприлюднено причину масового отруєння тортом в Одесі: у працівників кондитерки виявили сальмонелу

В Одесі оприлюднили перші результати лабораторних досліджень у справі масового отруєння тортом "Наполеон", йдеться в ТСН.

Гігієнічні вимоги в цеху, де виготовили неякісний торт були порушені, а у трьох працівників знайшли сальмонелу. Наявність інфекцію підтвердили і в кондвиробі, частину якого на аналіз надала одна із пацієнток. Наразі поліція розслідує досудову справу щодо порушень норм виробництва.

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"Максимальний інкубаційний період - це п'ять діб, тому я думаю, що вже інші наші жителі не їли цей торт, тому я думаю, що нові пацієнти судячи, з того що ось уже другу добу не надходять, не повинні надходити", - розповідає головний лікар інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова.