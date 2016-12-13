Життю підлітка, якого дістали з-під завалів гуртожитку, нічого не загрожує - медики

Про це УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Владислав Кухар.

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За його словами, хлопця госпіталізували в міську лікарню №2, ніч він перебував у реанімації. Вранці перевели у травматологічне відділення.

"Його стан стабільний. Ніякої загрози життю і здоров'ю хлопця поки немає", - сказав Кухар.

За даними медиків, у нього незначні закриті травми плечей, хребта та колінного суглоба. Підліток у свідомості.

Кухар також уточнив, що за допомогою до медиків, які чергували під час розбирання завалів гуртожитку, звернулися 10 громадян. Переважна більшість мали підвищений тиск після пережитого стресу.

Як повідомляв УНІАН, у Чернігові 12 грудня орієнтовно о 16:20 стався обвал в одному з під'їздів чотириповерхового гуртожитку, розташованого по вул. Попудренка, 16. Внаслідок обвалу незначні травми отримали 7 осіб. Ще дві людини опинилися під завалами.

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За даними ДСНС, в будівлі сталося обрушення плит перекриття з першого по четвертий поверхи (8 квартир) та руйнування зовнішньої стіни з фасадної сторони.

Рятувальники дістали з-під завалів живим підлітка і тіло загиблої жінки 1991 року народження.

За останньою версією слідства, причиною обвалу став аварійний стан будівлі.

За даними ДСНС, в гуртожитку проживало 196 мешканців. Усі вони відселені в готелі та до родичів.