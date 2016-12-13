У Тернополі у зв'язку зі зростанням захворюваності на грип та ГРВІ припинено навчання в школах

У Тернополі у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності на грип і ГРВІ серед дітей припинені заняття в школах.

Читайте такожУ Києві епідпоріг з грипу та ГРВІ перевищено на 30% - експертЯк повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій при міській раді.

У рішенні йдеться, що навчання в освітніх закладах міста призупиняється з 14 по 16 грудня включно.

Читайте такожУ цьому році сезонний грип прийшов в Україну раніше терміну - МОЗ«За останніми даними в Тернополі перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ на 6,2%. Причому кількість хворих щоразу збільшується, половина з них – діти. Тому було прийнято рішення оголосити карантин у школах Тернополя, а також рекомендовано призупинити навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах міста», – пояснив заступник міського голови Леонід Бицюра.

Комісія також зобов'язала у місцях масового скупчення людей запровадити масковий режим, зокрема, у громадському транспорті, закладах громадського харчування, побуту та посилити дезінфекцію транспортних засобів і приміщень.