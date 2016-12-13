У Сумській області пенсіонерка перерахувала шахраям 53 тис. грн на "лікування" людини, побитого її сином

У Великій Писарівці Сумської області місцева мешканка перерахувала шахраям 53 тис. грн нібито на лікування людини, побитої її сином під час бійки.

Читайте такожУ Чернігові шахраї виманили у пенсіонерів понад 200 тис. грн на лікування їх синаЯк повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Сумській області, 12 грудня 61-річній жінці з прихованого номера подзвонив, як їй здалося, її син і повідомив, що нібито побився і наніс тяжкі тілесні ушкодження людині. Він попросив перерахувати кошти на її лікування - 3 тис. дол. США. І вказав номер банківської картки.

Читайте такожНа Закарпатті шахраї виманюють гроші нібито "на відпочинок дітей із зони АТО"Жінка негайно через найближчий банкомат перерахувала наявні у неї 53,4 тис. грн.

Через кілька годин вона зателефонувала синові і зрозуміла, що її ошукали.

За фактом шахрайства порушено кримінальне виробництво.