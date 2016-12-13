У Києві через погіршення епідситуації з грипу та ГРВІ введено карантин у 37 школах

Керівники 37 столичних шкіл, де рівень захворюваності учнів перевищив 20%, задля уникнення розповсюдження грипу і гострих респіраторних інфекцій прийняли рішення про тимчасове закриття навчальних закладів.

Читайте такожУ Києві епідпоріг з грипу та ГРВІ перевищено на 30% - експертЯк повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколи Поворозника, ще в 16 школах відбулося часткове покласове закриття.

«Минулого тижня кожному закладу освіти дали право приймати рішення про призупинення навчально-виховного процесу при відсутності 20% дітей від загальної кількості учнів через захворювання на грип та інші респіраторні захворювання як на рівні школи, так і на рівні класу. До прийняття такого рішення рекомендується залучати батьківські комітети і прислухатися до них», – сказав Поворозник.

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За його словами, наразі найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Шевченківському, Солом’янському, Подільському та Оболонському районах Києва.

У загальноосвітніх закладах столиці заплановано провести перевірки щодо відвідування навчального закладу та причин відсутності дітей. У разі відсутності більш ніж 20% учнів із причини захворювання на грип та інші респіраторні захворювання, керівництву навчального закладу будуть надані рекомендації щодо призупинення навчально-виховного процесу.

Дошкільні навчальні заклади закриватися не будуть.