У Херсоні через грип припинені заняття в школах

У Херсоні у зв'язку з високим рівнем захворюваності дітей та для недопущення поширення епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань у всіх загальноосвітніх навчальних закладах з 14 грудня оголошено карантин.

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Як повідомили УНІАН в управлінні громадських зв'язків Херсонської міської ради, таке рішення прийнято сьогодні, 13 грудня.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Херсона Володимир Миколаєнко. Передбачається, що карантин запроваджено до 19 грудня включно.

Читайте такожУ Сумській області у всіх школах оголошено карантинЗа даними моніторингу захворюваності на грип та ГРВІ в загальноосвітніх навчальних закладах, за станом на 13 грудня, у школах Херсона відсутні 7137 учнів, що становить 24%.

Карантин вводиться для недопущення різкого загострення епідемічної ситуації в місті, а також для запобігання поширенню грипу та ГРВІ серед населення.