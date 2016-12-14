В Україні від грипу померла третя людина

60-річний житель Дніпропетровщини не зміг подолати хворобу, повідомляє ТСН.

У Міністерстві здоров'я України заявили про третій летальний випадок від грипу цього року. У Дніпропетровській області помер хворий у віці 60 років.

Читайте такожВ Украине зафиксирован первый случай смерти от гриппаЗазначається, що він належав до групи ризику, оскільки страждав на ішемічну хворобу серця. Про це йдеться у звіті відомства за 5-11 грудня.

Усього епідеміологічний поріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищений в 11 областях. Раніше повідомлялося, що від грипу вже померли 13-річний школяр і 52-річний фельдшер на Сумщині.