60-річний чоловік, який помер від грипу в Дніпрі, належав до групи ризику

В Україні зафіксований третій випадок смерті від грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам завідувач Українського центру грипу та гострих респіраторних інфекцій Міністерства охорони здоров'я Тетяна Дихановська.

Читайте такожВ Україні від грипу померла третя людина За її словами, на 49-му тижні 2016 року зареєстрований і підтверджений методом полімеразної ланцюгової реакції летальний випадок від грипу в Дніпропетровській області.

"Хворий віком 60 років належав до групи ризику, страждав ішемічною хворобою серця. Починаючи з 40-го тижня 2016 року фахівцями вірусологічних лабораторій досліджено 662 зразки біологічних матеріалів від хворих на грип, у 38,1% визначені РНК-віруси грипу типу А", - сказала Дихановська.