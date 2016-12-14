ЗМІ повідомляють про випадок смерті 8-річної дівчинки із симптомами ГРВІ на Дніпропетровщині

У Кривому Розі за фактом смерті учениці 2-го класу, у якої діагностували ГРВІ, порушили кримінальне провадження. Про це Радіо Свобода повідомили в міському управлінні поліції.

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За даними поліції, провадження розпочали за статтею 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Як зазначили в поліції, правоохоронці та лікарі встановлюють причину загибелі дівчинки.

За даними міської станції медичної допомоги, перед викликом лікарів у 8-річної дитини спостерігалась висока температура. За словами лікарів, стан дитини не був тяжким, у неї діагностували ГРВІ, однак через добу після від’їзду лікарів дитині погіршало, розпочались проблеми з диханням, судоми і вона померла.

За інформацією лікарів, діагноз «грип» поки не підтверджений, вони чекають на результати аналізів.

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Згідно з даними департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, на вимушених канікулах через грип та ГРВІ в області наразі перебувають близько 50 тисяч школярів, це приблизно шоста частина учнів. Навчання у школах чотирьох міст та двох районів Дніпропетровщини повністю зупинили.