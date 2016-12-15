У Сумах з 19 грудня відновиться навчання в школах після карантину

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської міської ради, відповідне рішення сьогодні ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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За даними виконувача обов‘язків начальника управління Держспоживслужби в місті Суми Олександра Черняка, за тиждень на грип і ГРВІ захворіли 4006 осіб. Дітей за вказаний період захворіло 1878, що також перевищує показники минулого тижня, але при цьомузбільшилася кількість хворих дітей віком до трьох років.

На думку чиновника, доцільно залишити школярів вдома до 18 грудня, а з понеділка вже відновлювати навчальний процес, тим паче, що за інформацією обласного центру з гідрометеорології, вже з 16 грудня очікується зниження температур.

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Начальник управління освіти і науки міськради Антоніна Данильченко відзначила тенденцію до спаду захворюваності серед школярів. За її словами, у процентному відношенні кількість хворих становить 17%.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах школи з 5 грудня були закриті на карантин у зв'язку із значним зростанням захворюваності на грип і ГРВІ.