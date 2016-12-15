Столичні лікарні забезпечено апаратами ШВЛ для лікування ускладнень грипу - КМДА

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

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За його словами, особливої актуальності забезпечення міських закладів охорони здоров’я апаратами ШВЛ набуває під час епідемії грипу. Лікарі стверджують, що для ефективного лікування небезпечних ускладнень грипу використання обладнання, яке здійснює примусову подачу повітря та забезпечує насичення крові киснем, доволі часто є єдиним шансом на порятунок для хворого.

«Цього року для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень столична влада виділила з бюджету міста понад 29 млн грн. Наразі апарати поставлено у Київську міську дитячу клінічну лікарню № 1 і № 2, Київську міську дитячу інфекційну лікарню, відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київських міських клінічних лікарень №№ 3, 4, 17 та Олександрівської клінічної лікарні міста Києва», – сказав Поворозник.

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Він наголосив, що необхідне забезпечення лікарень апаратами штучної вентиляції легень дозволить не лише ефективніше лікувати такі часті ускладнення грипу, як пневмонії, а й уникнути багатьох смертей.

Також Поворозник закликав киян «мати власну активну позицію щодо протистояння грипу», а саме: не займатися самолікуванням, обов’язково звертатися до лікаря у разі нездужання та дотримуватися рекомендацій медиків.