Викрито наркоторговців, які постачали метадон із Запоріжжя на Київщину

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, група складалась із 4 осіб, які займались незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням наркотиків з метою збуту, а також незаконним збутом метадону.

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Учасники групи налагодили постачання наркотиків із Запоріжжя та створили мережу збуту метадону в смт Коцюбинське Київської області і Києві. Група діяла з листопада 2015 року.

В ході санкціонованих обшуків у житлі та автомобілях підозрюваних виявлено та вилучено метадон, амфетамін, грошові кошти, шприци, телефони для зв’язку з покупцями, приладдя для зважування і розфасовки доз. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів на «чорному ринку» становить близько 650 тис. грн.

Організатора групи затримано в Миколаєві, а решту - в Києві та Київській області.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

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Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєння вказаного кримінального правопорушення підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією.