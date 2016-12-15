У школах Житомира введено карантин через епідемію ГРВІ серед дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, таке рішення було прийнято 14 грудня міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на оперативній нараді.

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«З 19 грудня у всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста Житомира тимчасово припиняється навчально-виховний процес через епідемічну захворюваність на грип та ГРВІ»,- йдеться в повідомленні.

«Призупинення навчання в загальноосвітніх навчальних закладах триватиме з 19 по 25 грудня і спрямоване на те, щоб уникнути погіршення епідемічної ситуації із захворюваністю на грип в місті», - повідомляє прес-служба міськради.

Також уточнюється, що 23 грудня зазначена комісія знову збереться на засідання, щоб проаналізувати пороговий рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Житомирі і прийняти відповідні рішення.