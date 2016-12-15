У Києві через грип та ГРВІ на карантин закрили 55 шкіл

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

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Зазначається, що, зокрема, впродовж 12 та 13 грудня у столиці зареєстровано 21 тис. 216 хворих на грип та ГРВІ.

За словами Поворозника, із загальної кількості захворілих 66,4% - діти віком до 17 років (14 082 дитини). Серед них: діти віком 5-9 років – 30,6% (4 313 дітей), 1-4 роки – 26,2% (3 688 дітей), 10-14 років – 27,5% (3 874 дитини).

«У порівнянні з аналогічним періодом попереднього тижня захворюваність серед школярів зросла на 50%. Наразі у зв’язку з відсутністю більше 20% учнів через захворювання на грип та ГРВІ керівники 55 шкіл прийняли рішення про закриття навчальних закладів, а в 26 – навчально-виховний процес призупинено частково», - зазначив Поворозник.

За його словами, впродовж 12-13 грудня до столичних лікарняних закладів госпіталізовано 91 пацієнта, хворого на грип та ГРВІ, з них 45 дітей (49,5%).

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Як повідомляв УНІАН, станом на 13 грудня керівники 37 столичних шкіл, де рівень захворюваності учнів перевищив 20%, задля уникнення розповсюдження грипу і гострих респіраторних інфекцій прийняли рішення про тимчасове закриття навчальних закладів.

Загалом у Києві близько 500 загальноосвітніх навчальних закладів.

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