В Одесі через переохолодження помер чоловік

08:14, 15 грудня 2016
Новини регіонів
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В Одесі у парку знайшли тіло чоловіка, який загинув від холоду.

Снігопади знеструмили 430 населених пунктів в 9 областях / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської патрульної поліції, вранці на вулиці Генерала Петрова в парку ім. Горького перехожі помітили чоловіка, який лежав в одній з альтанок.

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Прибулі на місце лікарі «швидкої допомоги» зафіксували смерть чоловіка, вік якого приблизно 50-60 років. Документів при загиблому не було.

За попередніми даними, чоловік помер від переохолодження. Його особа встановлюється.

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