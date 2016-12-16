В Одесі представлено пілотний проект «системи громадського здоров'я».

Як передає кореспондент УНІАН, пілотний проект становлення системи охорони здоров'я стартував в Одеській області за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. Його презентувала на «круглому столі» за участю представників обласної адміністрації і обласної ради заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Оксана Сивак.

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«Охорона здоров'я кожного українського громадянина має бути на першому місці в роботі чиновників від охорони здоров'я. Я бачу підтримку від медичних працівників, громадських організацій і самого населення. Тому всі організаційні питання будуть вирішені дуже швидко», - сказала Сивак.

За її словами, йдеться про створення регіонального центру системи громадської охорони здоров'я - на базі обласних центрів здоров'я, медичної статистики, а також медичної бібліотеки. Це, на думку заступника міністра, дозволить «комплексно і повноцінно» вирішувати питання щодо профілактики та виявлення на ранніх стадіях таких захворювань, як ВІЛ-інфекція, гепатити, онкозахворювання, а також серцево-судинні хвороби.

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За словами голови постійної комісії Одеської облради з питань охорони здоров'я та соціальної політики Анатолія Садовника, в Одеському регіоні вищезгаданий центр з'явиться влітку 2017 року.