На Одещині відновлено фінансування швидкої допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, про відновлення фінансування сьогодні на брифінгу повідомила директор департаменту охорони здоров'я та соцзахисту Одеської ОДА Тетяна Крива. Вона пояснила, що бюджетна комісія Одеської обласної ради відновила планові асигнування на зарплати і паливо співробітникам швидкої допомоги.

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«Відбулося засідання комісії, на якому змінено розподіл коштів, і тому вдалося виділити необхідну суму», - сказала директор департаменту.

За її словами, зокрема, йдеться про близько 11 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада на екстреній прес-конференції керівниками профільних медзакладів було заявлено, що в Одесі та Одеській області надання швидкої медичної допомоги на межі зупинки через відсутність коштів на ПММ. Зазначалося, що швидка допомога регіону недофінансована з обласного бюджету на 40% у частині витрат на паливно-мастильні матеріали.