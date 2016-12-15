В Одесі на вулиці виявлений загиблий від переохолодження чоловік

В престижному районі Одеси сьогодні на вулиці виявили загиблого від переохолодження чоловіка.

Читайте такожВ Одесі через переохолодження помер чоловікЯк повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, вранці на площі 10-го квітня, в районі Аркадії, був виявлений труп. Загиблий лежав на землі поблизу торгово-розважального центру «Сади перемоги».

Прибулі на місце лікарі «швидкої допомоги» зафіксували смерть невідомого, вік якого приблизно 50-60 років. Документів при собі загиблий не мав.

Читайте такожВ Одесі відкривають пункти обігрівуСлідів насильницької смерті на тілі не виявлено. За попередніми даними, чоловік помер від переохолодження. Його особа встановлюється.

Як зазначили в патрульній поліції, на місце виїхала оперативно-слідча група.

Як повідомляв УНІАН, вранці 14 грудня в Одесі випадкові перехожі виявили на вулиці Генерала Петрова в одній з альтанок парку ім. Горького чоловіка, який помер від переохолодження. Вік загиблого приблизно 50-60 років, документів при ньому не було.