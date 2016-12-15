У Києві через захворюваність дітей на грип та ГРВІ закрито вже майже 70 шкіл

На сьогодні в Києві у зв'язку з відсутністю понад 20% учнів через захворювання на грип та ГРВІ керівники 69 шкіл прийняли рішення про закриття навчальних закладів, а 32 – навчально-виховний процес призупинено частково.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

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За 14 грудня у столиці зареєстровано 8 431 хворого на грип та ГРВІ. Із загальної кількості хворих 61,4% - це діти віком до 17 років (5 177).

У порівнянні з аналогічним періодом попереднього тижня захворюваність серед школярів зросла на 46%, інформують у мерії.

При цьому зазначається, що зростання захворюваності спостерігається серед усіх вікових категорій населення: серед дорослих на 64%, а серед дітей на 38,2%.

Читайте такожУ Києві через погіршення епідситуації з грипу та ГРВІ введено карантин у 37 школахЗа 14 грудня в столичні лікарні госпіталізовано 40 пацієнтів, хворих на грип і ГРВІ, з них 18 дітей.

Як повідомляв УНІАН, у Києві перевищення епідпорогу захворюваності на грип і ГРВІ на 4% було зафіксовано в перших числа грудня. 13 грудня епідеміологічний поріг у місті перевищено на 30%.

Станом на вчора, 14 грудня, в столиці було призупинено навчання у 55 вищих навчальних закладах.