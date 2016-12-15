У столиці на аукціоні зібрали 129 тис. грн на спецобладнання для будинку дитини

У Києві на благодійному аукціоні зібрали 129 тис. грн на закупівлю програмно-апаратного комплексу «Інтерактивний метроном» для міського будинку дитини імені Городецького.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київради.

На аукціоні, що відбувся в будівлі міської ради, загалом було виставлено 19 лотів.

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Застосування інтерактивного метроному, на який зібрали кошти, допоможе у реабілітації дітей з синдромом дефіциту уваги, затримкою психічного розвитку, ДЦП, затримкою мовленнєвого розвитку, дітей після черепно-мозкових травм та пошкоджень спинного мозку.

Будинок дитини імені Городецького розрахований на 120 дітей віком від 1 місяця до 4-х років. Серед вихованців - діти-сироти, діти-інваліди, діти з множинними вродженими вадами розвитку, ураженням нервової системи та порушенням психіки.