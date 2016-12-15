На финансирование столичного онкоцентра город предусмотрел 130 млн грн

На фінансування Київського міського клінічного онкологічного центру з міського бюджету на 2017 рік передбачено близько 130 млн грн.

Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, інформує прес-служба КМДА.

Читайте такожВ Луцке открыт новейший Центр лучевой терапииПоворозник отметил, что в 2016 году власти города возобновили финансирование онкологического центра и за счет средств городского бюджета было выделено 124 млн грн.

«Уперше за всі роки проведено повноцінне обслуговування циклотрону та камер синтезу, що дає можливість повністю забезпечити киян цією інноваційною дороговартісною методикою, що дозволяє безкоштовно своєчасно встановити діагноз, правильно виробити тактику лікування та контролювати процес лікування онкологічних хворих», – розповів чиновник.

За його словами, окремо виділено 85 млн грн на придбання нового лінійного прискорювача.

Читайте такожКиевская власть убеждает, что профинансировала закупку лекарств для онкобольных детей

«За допомогою цього пристрою для лікування пухлини лікарі використовують спеціальну програму, яка передбачає дослідження на спіральному комп’ютерному томографі, створення індивідуального плану лікування, симуляцію пацієнта для точного відтворення лікування. Це один із сучасних методів лікування пацієнтів зі злоякісними утвореннями всіх локалізацій», – зауважив Поворозник.

Окрім того, програмою «Здоров’я киян» на 2017 рік передбачено фінансування закупівлі лікарських засобів і обладнання для Київського міського клінічного онкологического центра.