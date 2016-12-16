На Волині припинено діяльність підпільного цеху з виробництва горілчаного фальсифікату

У Волинській області припинено діяльність підпільного цеху з виробництва горілчаного фальсифікату.

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Як повідомили у відділі організації роботи ГУ ДФС у Волинській області, незаконний цех з виготовлення фальсифікату житель одного з сіл Луцького району облаштував у своєму гаражі. Санкціонований обшук в гаражі відбувся на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду 15 грудня.

Як зазначається у повідомленні, співробітники оперативного та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області зафіксували, що незаконне виробництво сурогату здійснювалося в неприйнятних санітарних умовах.

Читайте такожВідгомін масового алкогольного отруєння: на Харківщині, після вживання метилового спирту, померли 4 людиниПрийшовши з обшуком, правоохоронці застали двох чоловіків та жінку, зокрема, як виявилося, організатора та керівника незаконного бізнесу. Вони якраз виготовляли фальсифікат.

З гаража вилучили 247 пляшок готової горілчаної продукції під виглядом відомих торгових марок вартістю 32 тис. грн, рідину з характерним запахом спирту, що використовувалась при виробництві фальсифікованої горілки, в кількості 185 літрів загальною вартістю 18 тис. грн, понад 100 марок акцизного податку з очевидними ознаками підробки, порожні скляні пляшки, корки, пластикову тару, шланги, лійки, які використовувались для здійснення протиправної діяльності.

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