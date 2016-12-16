У Тернополі вчителька 18 років не випускала сина з квартири, зараз йому 35 років

У Тернополі працівники соціальних служб і правоохоронці відновили паспорт 35-річному чоловікові, якого мати 18 років не випускала з квартири, в результаті чого він 10 років прожив з недійсним паспортом.

Як повідомили в управлінні Державної міграційної служби в Тернопільській області, в підрозділ міграційної служби житель Тернополя прийшов на цьому тижні з працівниками міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

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Невідомого чоловіка побачили сусіди, коли жінка померла на початку жовтня, вони повідомили про незнайомця поліцію та соціальні служби.

Соціальні працівники, які прийшли в квартиру з правоохоронцями, встановили, що після закінчення сином школи мати, яка працювала педагогом, більше не випускала його з дому. Відтак він став повністю асоціальним.

Чоловік обійти себе може лише мінімально – готує їсти з наявних запасів продуктів, працює з комп’ютером.

«Знає англійську мову, трохи володіє комп’ютерними програмами, каже, що підробляє копірайтером. Але він далекий від реального світу», — розповіла про чоловіка фахівець із соціальної роботи Галина Чирська.

Читайте такожУ Києві мати на 9 днів залишила двох малолітніх дітей без нагляду - одна дитина померлаВиявилося, що він не знає, як робити покупки в магазині, як користуватися громадським транспортом, не орієнтується в назвах вулиць міста, не знає, як оплачувати комунальні послуги і що взагалі це потрібно робити. Наразі у всьому цьому йому допомагають працівники міського центру соціальних служб. Для нього виробили паспорт, щоб переписати на чоловіка квартиру з його матері, переоформити угоди з комунальними установами, оформити субсидії.

У міграційній службі, враховуючи ситуацію, в найкоротші терміни провели необхідні перевірки, щоб видати паспорт. Адже довгий час про чоловіка ніхто не мав ніякої інформації, його ніхто не бачив, мати всім знайомим і сусідам повідомляла, що він перебуває на заробітках за кордоном.

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«Паспорт – основний документ, який посвідчує особу і громадянство власника. Цьому чоловікові поступово потрібно повертатися в суспільство, а без дійсного паспорта він не міг укладати жодних цивільно-правових угод», – зазначила начальник Тернопільського міського відділу міграційної служби Людмила Лужняк.

Також працівники соціальних служб хотіли допомогти чоловіку пройти медогляд, щоб з’ясувати стан його здоров’я, однак через асоціальність здавати аналізи він наразі відмовився.