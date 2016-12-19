За останні дні показник захворюваності на грип та ГРВІ в Києві зріс на 41,5%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації.

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Так, з 12 до 15 грудня у столиці зареєстровано 37 276 хворих на грип і ГРВІ, із них 23 969 – дітей (64,3%).

«Показник захворюваності, порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня, збільшився на 41,5%. Спостерігається зростання захворюваності серед усіх вікових категорій населення. Серед дорослих – на 59,2%, серед усіх вікових груп дитячого населення міста – на 33,2%», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві школи можуть самостійно піти на карантин, якщо на грип захворіло 20% учнівЗазначається, що серед дітей шкільного віку захворіли 12 196 осіб, що становить 50,9% від загальної кількості хворих дітей. Порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня, захворюваність серед школярів зросла на 39,2%.

За останніми даними, найбільше хворих дітей зареєстровано у вікових групах 5-9 років – 22,5% (5 386 дітей), 10-14 років – 27,0% (6 461 дитина), 1-4 роки – 26,7% (6 395).

Госпіталізовано до закладів охорони здоров’я міста 213 осіб, із них – 106 дітей (45,9%).