У Вінниці половину шкіл закривають на карантин через грип і ГРВІ

У Вінниці через підвищення рівня захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями населення міста та у зв'язку з необхідністю їх профілактики епідемічного поширення з понеділка, 19 грудня, призупиняються заняття в 15 із 37 шкіл міста.

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Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міськради, відповідне рішення прийнято сьогодні, 16 грудня, під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Підвищення рівня захворюваності відмічається в останні чотири тижні. За останній з них за медичною допомогою звернулося 4407 осіб, 72,3% з них становлять діти. Станом на 15 грудня 2016 року середня питома вага відсутніх через хворобу учнів шкіл міста становить 12%. Найбільша кількість захворілих школярів зафіксована в ЗШ №33 і становить 35%.

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Ще тиждень тому рівень захворюваності на грип та ГРВІ у Вінниці був нижче на 36% від епідпорогу. Досвід минулих років показує, що найбільш ефективним заходом попередження розповсюдження захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей є припинення навчання на період піку захворюваності.

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