У Львівській області жінка померла від переохолодження біля власного будинку

У Львівській області 57-річна жінка померла від переохолодження.

Читайте такожВ Одесі на вулиці виявлений загиблий від переохолодження чоловікЯк повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, у селі Лішня Дрогобицького району місцеві мешканці на вулиці поблизу будинку виявили мертву односельчанку.

Встановлено, що жінка померла від переохолодження в ніч на 16 грудня. Тіло загиблої односельці виявили біля її будинку близько 5.00 ранку.

Обставини, що призвели до загибелі жінки, встановлюються.