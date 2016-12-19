У Львівській області жінка померла від переохолодження біля власного будинку
09:20, 19 грудня 2016Новини регіонів
1286
Встановлено, що жінка померла від переохолодження в ніч на 16 грудня. Тіло загиблої односельці виявили біля її будинку близько 5.00 ранку.
Обставини, що призвели до загибелі жінки, встановлюються / Фото: УНІАН
У Львівській області 57-річна жінка померла від переохолодження.
Читайте такожВ Одесі на вулиці виявлений загиблий від переохолодження чоловікЯк повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, у селі Лішня Дрогобицького району місцеві мешканці на вулиці поблизу будинку виявили мертву односельчанку.
Встановлено, що жінка померла від переохолодження в ніч на 16 грудня. Тіло загиблої односельці виявили біля її будинку близько 5.00 ранку.
Обставини, що призвели до загибелі жінки, встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter