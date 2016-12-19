У школах Львова з 20 грудня оголошено карантин у зв'язку зі зростанням захворюваності на грип і ГРВІ.

Читайте такожУ Вінниці половину шкіл закривають на карантин через грип та ГРВІЯк передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської міської ради.

Як зазначив начальник міського управління охорони здоров'я Володимир Зуб, кількість зафіксованих випадків захворювань на ГРВІ перевищує епідпоріг у Львові майже вдвічі.

Читайте такожУ Києві через захворюваність дітей на грип та ГРВІ закрито вже майже 70 шкілЗа його словами, поки що карантин оголошено до кінця тижня, до 23 грудня включно.

«За результатами лабораторних досліджень санепідеміологів будемо вирішувати, чи доцільно продовжувати карантин», – зазначив Зуб.