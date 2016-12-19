У Слов'янську госпіталізовані двоє малюків, котрих мати на три дні залишила в неопалюваному будинку

У Слов'янську в стані обмороження госпіталізовано двох малюків, котрих мати на три дні залишила в неопалюваному будинку.

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Як повідомляє Відділ комунікації ГУ Національної поліції у Донецькій області, дітей виявила сусідка, яка побачила, що вхідні двері відкриті. Кімнатна температура повітря майже не відрізнялася від тої, що була на вулиці.

Лікарі госпіталізували 2-річну дівчинку з обмороженням до реанімації, її 5-річна сестра перебуває в терапевтичному відділенні. Життю дітей нічого не загрожує.

Читайте такожУ другої дитини, яку мати залишила на 9 днів, почали відмовляти органи За словами сусідів, 24-річна мати дівчаток зловживає спиртними напоями, дітям уваги практично не приділяє, дуже часто малюки залишаються без нагляду.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.