На Волині жінка отримала черепно-мозкову травму, випавши з маршрутки

На Волині 56-річна жінка травмувалася, випавши із маршрутного таксі під час його руху.

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області, подія сталася вчора, 18 грудня, на вулиці Конякіна.

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Як зазначається, за кермом маршрутного таксі «Богдан» перебував 61-річний житель Луцька. Не зачинивши задні двері транспортного засобу, водій розпочав рух. Внаслідок цього із салону «Богдана» випала пасажирка – 56-річна місцева жителька.

Жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у відділення нейрохірургії Луцької міської клінічної лікарні. Медики діагностували в неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

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