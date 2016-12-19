У Запоріжжі та Рівному припинено навчання в школах через грип та ГРВІ

У Запоріжжі з вівторка, 20 грудня, через перевищений епідпоріг захворювання на грип та ГРВІ всі школи закриті на карантин.

Про це УНІАН повідомили в мерії Запоріжжя.

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Карантин введено попередньо до кінця цього тижня.

Проте, за повідомленням чиновників мерії, якщо кількість хворих на грип та ГРВІ суттєво не зменшиться, карантин буде продовжено.

Сьогодні, 19 грудня, про закриття всіх навчальних закладів на карантин також повідомили у Мелітополі та Бердянську.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Рівненського міськвиконкому, відповідне рішення прийнято сьогодні, 19 грудня, під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У Рівному, за даними відповідних служб, епідемічний поріг зараз перевищено на 13,7%. Більшість з тих, хто звернувся за медичною допомогою, - діти шкільного віку.

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