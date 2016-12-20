У Вінниці всі школи закривають на карантин через грип

У Вінниці через підвищення рівня захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями з 20 грудня буде припинено навчання у всіх школах.

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Як повідомили УНІАН у Департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, відповідне рішення ухвалено сьогодні під час засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Враховуючи ситуацію із захворюваністю на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, з 20 грудня у всіх навчальних закладах міста призупиняється навчання», - повідомили у департаменті.

Читайте такожУ школах Львова з 20 грудня оголошено карантинНа сьогодні середня питома вага відсутніх через хворобу учнів шкіл міста вища за 20%. Досвід минулих років свідчить, що найефективнішим заходом запобігання поширенню захворюваності серед дітей є припинення навчання.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці 16 грудня через підвищення рівня захворюваності на грип і ГРВІ було прийнято рішення про призупинення навчання у 15 з 37 шкіл міста.