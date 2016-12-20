У Миколаєві викрили незаконне виготовлення та реалізацію алкоголю

У Миколаєві одеські правоохоронці припинили незаконне виготовлення та реалізацію недоброякісної алкогольної продукції.

Читайте такожВідгомін масового алкогольного отруєння: на Харківщині, після вживання метилового спирту, померли 4 людиниЯк повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, наприкінці минулого тижня правоохоронці провели обшук на території складських приміщень у Миколаєві.

В ході слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили 750 літрів нерозфасованої та понад 3 тис. літрів розфасованої в поліетиленові пляшки рідини з характерним запахом спирту, а також харчові ароматизатори та обладнання для виробництва алкогольних напоїв.

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Слідство перевіряє версію про функціонування каналів незаконного переміщення через державний кордон підакцизних товарів, які накопичувалися у зазначених складських приміщеннях.

Читайте такожУ Росії кількість померлих від вживання "Глоду" збільшилася до 54 осібЗазначається, що прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини, незаконний збут таких товарів).