У школах Черкас призупинили заняття через грип та ГРВІ

У школах Черкас з 21 грудня припиняють заняття через зростання захворюваності на грип та ГРВІ.

Читайте такожУ Вінниці всі школи закривають на карантин через грип

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні міського виконавчого комітету.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Марина Бакланова пояснила рішення міськвиконкому тим, що рівень захворюваності в міських навчальних закладах перевищив 20%. Всі заходи, що були заплановані в школах у період з 21 по 24 грудня, будуть перенесені.

Читайте такожУ Запоріжжі та Рівному припинено навчання в школах через грип та ГРВІВ цілому рівень захворюваності на грип в області перевищує епідпоріг. За минулий тиждень в області на грип та ГРВІ захворіли 8140 осіб, що становить 0,6% від загальної кількості населення. З числа захворілих 5228 - діти у віці до 17 років (64,2%).