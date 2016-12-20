У Житомирській області закриті на карантин школи в 17 із 23 районів через грип та ГРВІ

У Житомирській області, зважаючи на велику захворюваність дітей, з метою недопущення поширення епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань в більшості районів оголошено карантин.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, станом на 20 грудня, на карантин закрито загальноосвітні навчальні заклади у 17 із 23 районів області.

«За інформацією управління освіти та науки України у зв’язку зі збільшенням кількості учнів, хворих на грип та ГРВІ, навчально-виховний процес призупинено у Баранівському, Брусилівському, Хорошівському, Житомирському, Коростенському, Коростишівському, Малинському, Новоград-Волинському, Овруцькому, Олевському, Попільнянському, Радомишльському, Романівському, Ружинському, Пулинському, Черняхівському та Чуднівському районах, а також у містах Житомир, Новоград-Волинський, Малин та у Високівській, Дубрівській, Народицькій ОТГ», – йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Вінниці всі школи закривають на карантин через грипТакож у цих районах рекомендовано обмежити проведення масових заходів, а також виділити додаткові кошти на придбання ліків та засобів індивідуального захисту для лікувально-профілактичних закладів.

З сьогоднішнього дня карантин почав діяти в Коростенському, Хорошевському, Малинському, Новоград-Волинському, Романівському районі, в місті Новограді-Волинському тощо. В окремих районах карантин у школах та інших навчальних закладах оголосили раніше.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі з огляду на велику захворюваність дітей з метою недопущення поширення епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань у всіх загальноосвітніх навчальних закладах з 19 грудня оголошено карантин.