У Дніпропетровській області через "мінування" евакуювали 170 дітей з реабілітаційного центру

У Дніпропетровській області сьогодні, 20 грудня, через неправдиве повідомлення про мінування правоохоронці евакуювали 170 дітей з Нікопольського медичного спеціалізованого центру медико-соціальної реабілітації.

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Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

«Правоохоронці оточили район можливої небезпеки, евакуювали 170 дітей і 10 працівників закладу, забезпечили охорону громадської безпеки на прилеглій території. Жодного вибухового пристрою виявлено не було», - йдеться у повідомленні.

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