У Житомирській області розслідують обставини смерті немовляти в лікарні

У Житомирській області поліція почала розслідування обставин смерті немовляти в лікарні.

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Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко,19 грудня до поліції звернулась жителька Ємільчинського району із заявою про непрофесійні дії лікарів, у результаті чого, на думку жінки, померла її дитина.

За словами матері, до однієї з лікарень області вона з кількатижневим сином була доставлена каретою швидкої медичної допомоги 13 грудня із районної лікарні. Дитину госпіталізували до відділення реанімації новонароджених.

14 грудня о 22.30 дитина померла, про що рідним повідомили лише наступного ранку.

«Претензії матері полягають у тому, що, на її думку, немовляті було надано неналежним чином медичну допомогу і тому хлопчик помер», - уточнила Ващенко.

Вона наголосила, що вже розпочато експертизи, які встановлять, чи є провина лікарів у смерті дитини.

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Зараз всі обставини події, в тому числі причин смерті хлопчика, встановлюються. Проводяться необхідні слідчі дії.