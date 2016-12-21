У Чернігові припинено заняття в школах через грип та ГРВІ

У Чернігові в загальноосвітніх навчальних закладах міста із завтрашнього дня, 22 грудня, припинено навчальний процес через зростання рівня захворюваності грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями.

Читайте такожУ Житомирській області закриті на карантин школи в 17 з 23 районів через грип та ГРВІЯк повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської міської ради, відповідне розпорядження міський голова Владислав Атрошенко підписав сьогодні, 21 грудня.

Карантинні обмеження введені з метою запобігання поширенню захворюваності серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

Управлінню освіти міської ради доручено забезпечити внесення загальноосвітніми навчальними закладами відповідних змін до плану навчально-виховного процесу, розробити заходи щодо ущільнення навчально-виховного процесу у зв’язку з його тимчасовим призупиненням. Доручено також організувати проведення роз’яснювальної роботи з батьками щодо організації дозвілля дітей у період призупинення навчально-виховного процесу.

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За інформацією Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ, за минулий тиждень у Чернігові захворіло 3337 осіб, з них дітей - 2184, рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 14,8%.

За 50-й тиждень року у Чернігівській області захворіло 10217 осіб, з них 6471 дитина, рівень захворюваності нижче епідпорогу на 3,9%. Госпіталізовано 361 особа, з них 260 дітей. Введено обмежувальні заходи - додаткові канікули в 108 школах Бахмацького, Бобровицького, Коропського, Корюківського, Менського, Ніжинського, Ріпкинського, Семенівського, Чернігівського, Щорського районів та м. Ніжин.