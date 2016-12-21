Вінницька облрада затвердила програму боротьби з онкозахворюваннями на 5 років

Депутати Вінницької обласної ради затвердили обласну програму «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки» з фінансуванням 367 млн грн.

Як передає УНІАН, відповідне рішення прийнято депутатами на черговій сесії облради.

Читайте такожМінфін планує збільшити фінансування програм підтримки важкохворих українцівПрограма розроблена з метою поліпшення ранньої діагностики онкологічних захворювань, забезпечення медичних закладів вторинного та третинного рівнів, надання медичної допомоги лікувально-діагностичним обладнанням для підвищення ефективності лікування онкологічних хворих.

Читайте такожХірурги розробили новий ефективний метод лікування раку простатиПрограма передбачає проведення профілактичних оглядів населення, покращення диспансерного спостереження передракових захворювань; забезпечення закладів охорони здоров’я необхідним діагностичним обладнанням для ранньої діагностики злоякісних пухлин. Планується й удосконалення системи психологічної підтримки онкологічних хворих та членів їхніх сімей, зокрема, шляхом залучення волонтерів до такої роботи; сприяння розвитку міжнародного співробітництва з пріоритетних аспектів протиракової боротьби, розширенню співпраці в галузі онкології з міжнародними онкологічними науково-практичними установами; забезпеченню участі учених, фахівців та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах обміну фахівцями та їх стажування, інших наукових і практичних заходах.

Фінансування заходів програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 166,8 млн грн; державного бюджету – 95 млн грн; обласного – 104,6 млн грн та місцевих бюджетів – 553,1 тис грн.

Читайте такожЖінка повинна пройти генетичний скринінг, якщо у її родички був рак молочної залози - експертДовідка УНІАН. На сьогодні в області загальна кількість ліжок для лікування онкологічних хворих становить – 370, забезпеченість – 69,7 ліжок на 1000 первинних хворих при нормативі – 123,3 ліжка. У зв’язку з дефіцитом онкологічних ліжок в обласному клінічному онкологічному диспансері, біля 15% хворих, що потребують спеціального радикального лікування, лікуються в загальній лікарняній мережі, де немає фахівців відповідної кваліфікації й умов для комплексного лікування з використанням не лише хірургічного, а і променевого та хіміотерапевтичного компонентів, без чого адекватне та ефективне лікування неможливе.