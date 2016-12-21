У Тернопільській області госпіталізовано семеро дітей після отруєння чадним газом

У Тернопільській області після отруєння чадним газом госпіталізовано семеро дітей.

Читайте такожУ Львові двоє людей отруїлися чадним газомЯк повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в р. Шумськ 20 грудня о 19.53 у приватному житловому будинку внаслідок отруєння чадним газом у районну лікарню госпіталізовано 8 осіб (з них 7 дітей 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2014 і 2016 р.н.).

Стан здоров'я госпіталізованих - середнього ступеня тяжкості.

Читайте такожНа Закарпатті жінка з 15-річним сином отруїлися чадним газомЗа попередніми даними, витік газу стався через порушення правил експлуатації пічного опалення.