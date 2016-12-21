Жителі Донбасу отримують новорічні набори від Штабу Ахметова

Як повідомлялося раніше, до Нового року Штаб Ріната Ахметова підготував для жителів Донбасу змінені продуктові набори. Їх вже встигли отримати понад 140 тисяч осіб.

Читайте такожЗа два роки війни штаб Ріната Ахметова видав жителям Донбасу 11 мільйонів наборів виживання«Ми почали видачу новорічних наборів 7 грудня. Першими їх отримали жителі Донецька. Поступово до видачі оновлених наборів приєдналися всі пункти на підконтрольній і непідконтрольній території Донбасу. У віддалені села і селища, де немає стаціонарних пунктів видачі, новорічні набори доставляють мобільні бригади», – пояснює Наталя Баришпольська, керівник напрямку «Гуманітарна допомога» Штабу Ріната Ахметова.

Для мешканців Донбасу підготовлено 560 тисяч новорічних наборів. Їх разово видадуть отримувачам гуманітарної допомоги від Штабу Ріната Ахметова.

Читайте такожПонад 140 тисяч дітей отримають новорічні подарунки від Ріната Ахметова«Новорічні набори викликали ажіотаж серед наших одержувачів. Люди раді, що про них подумали напередодні свята і підготували невеликий, але приємний сюрприз», ‒ розповідає Андрій Санін, керівник логістичного центру Гуманітарного штабу на «Донбас Арені».